سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

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رام الله - دنيا الوطن

دانت سوريا، اليوم الأربعاء، (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كخطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية السورية، أن "سوريا تدين (صفقة القرن) التي تمثل وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".



وقال المصدر: "إن الخطة الأمريكية الأخيرة، أوضحت مجدداً التحالف العضوي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها، وإن السياسة الأمريكية في المنطقة تهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة إسرائيل، ومخططاتها التوسعية على حساب الحقوق والمصالح العربية".



وأضاف المصدر أن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا الازدراء الأمريكي للشرعية الدولية، والتأكيد على قراراتها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.



وجاء في خطة ترامب، "أنه ستعترف صفقة القرن بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".