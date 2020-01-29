"الشعبية": اجتماع القيادة أمس مقدمة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي



وشددت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووضع كل الاختلافات والتباينات جانباً، والعمل المشترك في الميدان بكافة أشكال النضال المشروعة، حسب قرارات الشرعية الدولية.





وطالبت أبو دقة، جامعة الدول العربية، باتخاذ موقف واضح، وتحديد من هو الصديق والعدو لشعبنا.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبودقة، اجتماع القيادة بالأمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، بحضور كافة الفصائل، مقدمة لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الداخلي، لمواجهة (صفقة القرن) ومحاولات هروب ترامب ونتنياهو من العزل وملفات الفساد على حساب شعبنا الفلسطيني.