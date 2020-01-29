شؤون فلسطينية

أبو هولي: لن نعترف بيهودية دولة الاحتلال

أبو هولي: لن نعترف بيهودية دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي بان منظمة التحرير الفلسطينية لن تعترف بيهودية دولة الاحتلال الاسرائيلي، لأن الاعتراف بذلك، يعني قبولنا بالتوطين وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم المشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وهذا لن يحدث مهما كان حجم الضغوط علينا.

وشدد في بيان صحفي صادر عنه اليوم تعقيباً على الاعلان الامريكي لصفقة القرن ان قضية اللاجئين الفلسطينيين يكمن حلها من خلال تطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هرجوا منها عام 1948 طبقا لما ودر في القرار 194 لافتاً الى ان ما تحدث به رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بينيامين نتنياهو بأن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين سيكون خارج اطار اسرائيل علاوة على الاعتراف بيهودية اسرائيل في اشارة الى ما تتضمنه صفقة القرن الامريكية هو التفاف على قرارات الشرعية الدولية.

واشار الى صفقة القرن الامركية ليست خطة سلام بل اعلان حرب على الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها القدس واللاجئين والأونروا من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي مؤكداً على ان شعبنا الفلسطيني لن يقف امامها مكتوف اليدين وسينتفض في وجهها مهما كانت الاثمان وعظمت التضحيات .

وشدد على ان وكالة الغوث الدولية ستبقى قائمة ومستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 التي تم تمديده لثلاث سنوات تمتد الى حزيران 2023 بقرار اممي حظي بدعم الأغلبية الساحقة وصلت الى 170 دولة من مجموع 193 دولة هم اعضاء في الامم المتحدة الى حين حل قضيتهم طبقا للقرار 194 موضحاً ان الإدارة الامريكية والرئيس الامريكي ترامب ليس مخولان في تحديد مصير عمل الاونروا او انهاء خدماتها ، وان الجهة المخولة بذلك هي الامم المتحدة فقط .

وأضاف أبو هولي بأن أي حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يمكن أن يتم بدون إحقاق الحقوق السياسية والوطنية لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد بأن القيادة الفلسطينية مقبلة على مرحلة مفصلية حاسمة وخطيرة يصعب التنبؤ بها في ظل ما تحدث به نتنياهو وترامب من ضم الاغوار واجزاء واسعة من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية بما يحفظ امن اسرائيل لافتا الى ان كل الخيارات ستكون مفتوحة امام القيادة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وبما هو قادم.

واشار الى ان تداعيات الاعلان عن صفقة القرن، ستكون خطيرة على المنطقة لا تحمد عقباها وستدخل الجميع في نفق مظلم وسيدفع بالمنطقة الى المصير المجهول .

ودعا الامم المتحدة ان تقف امام مسؤولياتها في الدفاع عن قراراتها بشان القضية الفلسطينية والقدس واللاجئين والدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 67 التي تتنكر لها الادارة الامريكية من خلال صفقة القرن .

وأكد أبو هولي بأن مواجهة صفقة القرن تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام التي من خلالها نستطيع التغلب على كل الصعاب وعلى ما هو مقبل على شعبنا حتى وان كان خطيراً.

وحيا جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وفي كافة المحافظات والمخيمات التي انتفضت اليوم في وجه صفقة القرن وتأكيدها على دعمها للرئيس محمود عباس ولمواقفه الثابتة والتفافها حوله وهو يخوض معركة الثبات والصمود وحماية الحقوق في مواجهة صفقة القرن والمؤامرات التي تستهدف مشروعنا التحرري.

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