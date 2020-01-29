طالع الأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس





وقالت في تصريح صحفي، إن السفر للمتبقين من الحافلة 12 والحافلة 13 من كشف (2020/2)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/3).





وشددت على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.





وأكدت منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على أنه يجب التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.





وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس.