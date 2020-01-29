شهداء الأقصى: نُرحب بزيارة الرئيس لغزة ونُطالب القيادة بتعزيز صمود شعبنا

بزيارة الرئيس أبو مازن إلى غزّة على قاعدة وحدة الصف الوطني، وإنهاء كافة الممارسات، التي أرهقت أبناء شعبنا ومناضلينا.





وطالب في تصريح مقتضب عبر الموقع الرسمي اليوم الأربعاء،

القيادة الفلسطينية بتعزيز صمود شعبنا ومناضلينا؛ كي نتمكن من مواجهة التآمر الكبير على قضيتنا.



وقال أبو محمد: إن إرادة وقناعة وقوة مقاتلي الكتائب، ستسحق كل المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا الفلسطينية العادلة.



وختم أبو محمد: "سنقدم دماءنا رخيصة في مواجهة صفقة العار، في فلسطين، كل فلسطين التاريخية لنا، وستبقى القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".

رام الله - دنيا الوطنرحب المتحدث العسكري، باسم كتائب شهداء الأقصى- فلسطين أبو محمد،