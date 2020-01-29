شؤون فلسطينية

العالول: مشاركة ممثلي القوى والفصائل الوطنية باجتماع القيادة عكس مدى خطورة المرحلة

العالول: مشاركة ممثلي القوى والفصائل الوطنية باجتماع القيادة عكس مدى خطورة المرحلة
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الموسعة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، أن وجود كافة 
ممثلي القوى والفصائل الوطنية في اجتماع القيادة يوم أمس، عكس مدى خطورة المرحلة، التي نعيشها والظروف التي نتعرض لها، ما تطلب موقفاً فلسطيناً جامعاً.

وجدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس، الواضح والحازم والصريح، الذي دفع كافة الفصائل بالالتفاف حول موقفه ودعمه، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع، سيتلوه خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في موعدها.

وأكد العالول، أن ما حصل بالأمس من قبل نتنياهو وترامب، هو إشهار لهذه الجريمة التي كان مخطط لها منذ سنتين، وتجلت بعدد من القرارات التعسفية بحق القضية الفلسطينية، وكان الإعلان بمثابة صفعة للإدارة الأمريكية، ولكل من عوّل على إيجابية نتائج هذا الإعلان، مشدداً على أن الإعلان عن هذه الصفقة بمثابة  انقلاب على كافة الأعراف والقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر حضور بعض الأطراف العربية لهذه الجريمة، تخليّا سافراً عن الثوابت والعقيدة والدين، مؤكداً أن شعبنا لن يتخلى عن الثوابت والحقوق الوطنية، ومستمر في نضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال.

كما أعلن نائب رئيس حركة (فتح)، عن بدء حراك سياسي واسع جداً، بعد غد الجمعة في الدول العربية، وسينتقل إلى الدول الإفريقية، يترافق مع نضال شعبنا في الميدان في مواجهة هذا الاحتلال، إضافة إلى التوجهات التي أعلنها الرئيس، والتي سيؤخذ بها للبدء بتطبيق تغيير الدور الوظيفي للسلطة.

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