الشرطة: شخص ارتكب جريمة قبل 20 عاما وهرب و(إنتربول) فلسطين يحضره

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقد ذاك الشخص، الذي ارتكب جريمته قبل 20 عاماً، بأن هروبه خارج الوطن، سيعفيه من عقابه القانوني، ولكن (إنتربول) فلسطين تابعه، وطلب القبض عليه؛ لينجح في ذلك، ويتسلمه من (إنتربول) الأردن.



وفي تفاصيل القضية، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا الشخص استطاع الفرار خارج الوطن بعد ارتكابه جريمة بحق أحد المواطنين عام 1999 ولاذَ بالفرار خارج الوطن، وصدر بحقه حكم قضائي بالأشغال الشاقه المؤقته لمدة عشر سنوات منذ عام 2006 فيما أصدر النائب العام مذكرة قبض عليه، وتم توجيهها لإنتربول فلسطين".



وأكد ارزيقات، بأنه وبإجراءات المتابعة، تم تحديد مكان تواجده وإحضاره وتسليمه لإنتربول فلسطين، وتوقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية.