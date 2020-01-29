"التربية" تتسلم مشروع توسعة مدرسة عزون بيت أمين بمديرية قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع توسعة مدرسة عزون بيت أمين الثانوية المختلطة، إذ بلغت قيمة الأعمال المنجزة للمشروع 170 ألف دولار بتمويل من وزارة المالية الفلسطينية.



وأوضحت الوزارة، أن المشروع، اشتمل على تشييد مبنى من طابقين؛ مكوّن من قاعة وغرفتين صفيتين وغرفة للمرشد التربوي ومشربية ومظلات، لافتةً إلى أهمية هذا المشروع، كونه يخدم مدرسة تقع بمحاذاة إحدى مستوطنات الاحتلال، وجدار الضم والتوسع.



وفي هذا السياق؛ أكدت الوزارة حرصها على توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة، مشيرةً إلى أن تصميم هذا المشروع، راعى كافة المعايير والمتطلبات اللازمة لخق أفضل بيئة مدرسية.