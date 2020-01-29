هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك على ضرورة وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحصين جميع المؤسسات الفلسطينية من مخاطر الفساد على الرغم من جميع المؤامرات والتحديات التي تستهدف جوهر قضيتنا الوطنية وقضايا شعبنا الصامد، مشددا على أن جميع الفلسطينيين شركاء في الوطن وشركاء في مسؤولية الدفاع عنه وتحصين مؤسساته.





جاء ذلك خلال توقيع هيئة مكافحة الفساد لمذكرة تعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020.





وأوضح المستشار براك أن قضيتنا العادلة تحتم علينا السير قدماً نحو بناء دولتنا المستقلة ومؤسساتها على أُسُسٍ مَتينة وقادرة على مواجهة أعتى التحديات التي تستهدف حقوقنا الوطنية المشروعة، حيث تتطلع هيئة مكافحة الفساد لتعزيز تعاونها المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وإيجاد بيئة فلسطينية طاردة للفساد.





وأشار إلى أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة الداخلية كون الوزارة تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في الدولة، عن طريق توفير الأمن والأمان وفرض سيادة القانون وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحقيقا لأهداف أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتقاطع مع عمل هيئة مكافحة الفساد ورسالتها وأهدافها.





وأكد المستشار براك بأن هيئة مكافحة الفساد تقدم كل الدعم والإسناد لما تقوم به وزارة الداخلية من صون لحقوق وحريات وكرامة المواطن، وضمان عيش المواطن الفلسطيني بأمان وثقة.





رام الله - دنيا الوطن