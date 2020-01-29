بينت يُشكّل طاقماً خاصاً لفرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات والبحر الميت

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن تشكيل طاقم خاص، يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، والمستوطنات في الضفة الغربية.



وحسب (روسيا اليوم)، فإن الطاقم، الذي أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، يضم مسؤولين من الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة.



وقال بينت، في كلمة له أمام معهد الأمن القومي: "طرق التاريخ بابنا وأتاح لنا فرصة لمرة واحدة لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، هذه فرصة لتحديد غور الأردن كحدود إسرائيل الشرقية، إنها فرصة لتعيين حدود بلدنا، وليست مناسبة صغيرة ، إنها مناسبة نادرة".‬



‫وأضاف بينت: "سيتم الاعتراف بالقدس الممتدة، والكاملة أيضًا كأرض ذات سيادة لإسرائيل، ورئيس الولايات المتحدة أخبرنا الليلة الماضية بوضوح، أن نطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بأكملها، وأن الولايات المتحدة، ستعترف فوراً بالسيادة، وفي الوقت نفسه تدعم المملكة المتحدة، وبعض الدول العربية، هذا وضع أفضل مما كان يتصوره المرء، هذه فرصة لا ينبغي تفويتها. ‬



‫وأشار إلى أن هناك ثلاثة مبادئ للاستفادة من هذه الفرصة هي: "ولا مستوطنة ولا إسرائيلي سيبقى في الخارج، تطبيق السيادة الآن، وإسرائيل لن تعترف بالدولة الفلسطينية". ‬



وأكمل: "‫بالأمس، أنشأت فريقًا لفهم الأمور وتطبيق السيادة والعمل عليها، ممنوع التأجيل إلى ما بعد الانتخابات أو حتى الاكتفاء بالضم الجزئي، يجب وضع الحقائق في هذا المجال محل التنفيذ". ‬



وأضاف: "‫أتوقع زيادة المقاومة، تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن أن نسمح لهذا أن يمنعنا لن يردعنا والجيش والنظام الأمني جاهز لأي سيناريو، أمرت جميع القوات بالتحضير للتصعيد".‬

رام الله - دنيا الوطن