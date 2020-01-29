شؤون فلسطينية

لبنان: ندعم فلسطين بمواجهة (صفقة القرن) ونأمل بموقف حاسم من الدول العربية

لبنان: ندعم فلسطين بمواجهة (صفقة القرن) ونأمل بموقف حاسم من الدول العربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني العماد ميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون، دعم لبنان الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة المخاطر المحدقة بها، قائلاً: "نحن معكم وإلى جانبكم في أي موقف تتخذونه لحماية حقوقكم".

حيث تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، أعرب عن أمله بأن تتخذ الدول العربية موقفاً حاسماً وموحداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية). 

من جانبه، شكر الرئيس، نظيره اللبناني على مواقف بلاده التي لطالما كانت داعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا.

وجدد التأكيد على ضرورة مواجهة الصفقة الأميركية، ورفضها، وعدم السماح بتمريرها والتمسك بالشرعية الدولية طريقاً وحيداً لحل القضية الفلسطينية.

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