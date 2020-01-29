شؤون فلسطينية

باحث مصري: القاهرة والرياض وعمان على قلب رجل واحد لمواجهة (صفقة القرن)

باحث مصري: القاهرة والرياض وعمان على قلب رجل واحد لمواجهة (صفقة القرن)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
خاص دنيا الوطن
وصف الباحث والمحلل السياسي المصري، عبد الرحيم الليثي، صفقة القرن بصفقة العار في جبين الإنسانية جميعاً، وأنها لن تمر ولن يقبل بها أي مواطن عربي، ولن تكون مقبولة بالشارع العربي ولا بالدول العربية كافةً، وأن ترامب يرى من خلال هذه الصفقة، أن الأرض العربية الفلسطينية، هي أرض للبيع بمقابل بعض الأمور التي عرضها في صفقته، وأنه واهم، وأن الأرض ستبقى لفلسطين، وستظل دائما وأبداً لهم، وستظل عربية وتتحرر من دنس الاحتلال أياً كان الثمن.

وأضاف الليثي لـ"دنيا الوطن"، أن القاهرة والرياض وعمان سيكونون على قلب رجل واحد، في مواجهة هذه الصفقة مهما كانت الضغوط الأمريكية التي تمارس، وهذا الأمر ليس قابلاً للتفاوض، مؤكداً أن هذه الصفقة ليست بالسهولة والبساطة التي يمكن أن تمر من خلال موافقة رئيس أو حكومة على هذه الإجراءات، وأن هذا الأمر متعلق بالشعوب وبكرامة الأمة جميعاً.

وأشار إلى أن الزعماء السابقين لم يستطيعوا أن يتخلوا عن فلسطين، برغم الضغوط عليهم، واتهام الشعوب لهم بالخيانة، لكنهم لم يفرطوا في القضية الفلسطينية، ولم يفرطوا في الأرض ولم يبيعوها، فكيف بمن يحكمونها الآن، فهذا الأمر غير قابل للتفاوض والتنازل، وأنه متعلق بالشعوب ولا يوجد أي زعيم عربي يريد أن يواجه شعبه، ويبقى مسؤول عن بيع القضية الفلسطينية أو التخلي عنها.

وأضاف الليثي، أن تواجد سفراء بعض الدول العربية، في مكان تواجد ترامب، لا يعني موافقتهم على هذه الصفقة، وإنما تمثيل بروتوكولي لبعض الضغوط التي تم ممارستها على هؤلاء السفراء، وهذا ما سنراه في الأيام اللاحقة، وأن كل الدول العربية ستعلن رفضها للصفقة، ولكن الأهم من كل هذا أن يتم توحيد كلمة الشعب الفلسطيني الشقيق، والحديث بلسان فلسطيني واحد، ليقف خلفهم كل العرب ودعمهم بقوة.

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