الديمقراطية: لنشرع فوراً بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتغيير وظائف السلطة





كما دعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى الشروع في ورشة عمل من أجل تطبيق هذه القرارات والبدء بإجراءات تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، نحو سلطة متحررة من الإتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال، تتسلح بخطط تهدف إلى توفير عناصر الصمود والثبات لشعبنا في مواجهته لصفقة القرن (صفقة ترامب- نتنياهو) وسياسات الإحتلال الإستعمارية الإستيطانية.



وأكدت الجبهة على ما ورد في مداخلة ممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو مكتبها السياسي تيسير خالد الذي دعا إلى تنظيم حوار وطني فلسطيني شامل على أعلى المستويات في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لإنهاء الإنقسام، يشارك فيه إلى جانب اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني، والأمناء العامون لجميع الفصائل بمن فيهم حماس والجهاد والصاعقة، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، للإتفاق عن خطة لإيجاد عمل نواجه من خلالها صفقة ترامب.



كما أكدت على موقفه الداعي إلى تجسيد تغيير وظائف السلطة بتحرير سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال ومدّ ولاية المحاكم الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية بحدود 4 حزيران 67 وفي القلب منها القدس، إلى جانب وقف التنسيق الأمني، وإبلاغ دولة الإحتلال أن الفلسطينيين لن يكونوا وكلاء لمصالحها الأمنية وغير الأمنية، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود بروتوكول باريس.



ودعا تيسير خالد إلى دفن جثة أوسلو، التي نفقت وبدأت تتعفن وتتصاعد روائحها في كل مكان، وقطع الطريق على الثنائي ترامب- نتنياهو، من تكرار لعبة الجثث الميتة، التي تلزم الجانب الفلسطيني بإلتزاماتها كاتفاقيات سارية، في الوقت الذي تنتهكها دولة الاحتلال، فضلاً عن انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ترجمة ما تم التوافق عليه في الاجتماع القيادي يوم أمس في رام الله، الالتزام بقرارات المجلس الوطني، وقرارات المجلس المركزي، والشروع فوراً بتطبيقها، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي.