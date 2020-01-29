إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ (صفقة القرن) في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية، منددة بـ (صفقة القرن)، في بيت لحم.



وقالت (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن قوات الاحتلال، هاجمت المشاركين في المسيرة لدى وصولهم إلى محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وأطلقت تجاههم قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.