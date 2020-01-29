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دولي

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على خطة السلام الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل القضية الفلسطينية.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن "صفقة القرن ستكون بداية لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية"، وذلك حسب وكالة (تسنيم) الإيرانية.

وأضاف: "عندما ننظر إلى محتوى هذه الخطة، ندرك أنها خطة من طرف واحد، ولا تضم طرفاً آخر يجعلها تثمر نتائج محددة، في الحقيقة ترامب وبخطته هذه كشف عن هزيمة صفقة أكبر خيانة في القرن.. صفقة القرن، أحد الأخطاء الاستراتيجية التي لا يزال يرتكبها ترامب الأحمق".

وتابع قائلاً: "صفقة القرن لن تثمر عن أي نتائج، بل ستوحد مقاومة الشعب الفلسطيني، ويبدو أن هذه المقاومة، ستدخل مرحلة جديدة على طريق تحرير القدس".

ولفت جواني إلى أن "إعلان أبو مازن انتهاج المقاومة لإنقاذ فلسطين مؤشر على الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الأمريكيون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو: "ستعترف صفقة القرن بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

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