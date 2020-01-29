هنية: إرسال الرئيس عباس وفداً لغزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إرسال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.



وقال هنية في تصريحات له عبر قناة (الجزيرة) الفضائية: "رسالتنا الى أبو مازن، أنه يجب العمل في خندق واحد، ونتفق على استراتيجية، تقوم على إنهاء حالة الانقسام".



وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني، يرفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من حقوقه الثابتة، ونأسف لحضور دول عربية، إعلان ترامب خطته للسلام".



وشدد هنية على ضرورة، أن يكون الموقف العربي مسانداً وداعماً للموقف الفلسطيني، وألا يخرق المواقف التاريخية.