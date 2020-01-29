الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة في الإمارات، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً، عند التعامل مع الحالات المصابة.



وطمأنت الوزارة الجمهور حول الوضع الصحي العام، وأكدت أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة، تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.