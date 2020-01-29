مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، صباح اليوم، انطلاقاً من باب المغاربة.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 61 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا، اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بالإضافة إلى اقتحام 4 عناصر من مخابرات الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وكانت شرطة الاحتلال، فتحت باب المغاربة الساعة السابعة صباحًا، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحاته وعند أبوابه، تمهيدًا لتوفير الحماية الكاملة للمتطرفين اليهود.



وفرضت شرطة الاحتلال، إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فيما واصلت منع عشرات النساء والرجال من الدخول إليه.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.