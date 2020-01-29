عريقات: إذا تم التوافق بين فتح وحماس سيتوجه الرئيس عباس إلى غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وفدًا من حركة (فتح) سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، للقاء حركة حماس، تتلوها زيارة من الرئيس محمود عباس للقطاع.



وأوضح عريقات، في تصريحاتٍ لإذاعة صوت الشعب، اليوم الأربعاء، أنّه إذا تم التوافق بعد لقاء حركتي فتح وحماس بغزة، وسيحضر الرئيس إلى القطاع، للقاء الفصائل.



وأضاف أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطينية حالياً مرحلة حرجة، وتحتاج إلى الوحدة الوطنية.