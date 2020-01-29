لأول مرة منذ عامين.. شاهد: سلطات الاحتلال تُدخل إطارات السيارات لقطاع غزة
خاص دنيا الوطن
أدخل الجانب الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا كبيرًا من إطارات السيارات لأول مرة من نيسان/ أبريل 2018.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد تجار إطارات السيارات في قطاع غزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن 6000 إطار سيارات، من بينهم 250 إطاراً كبيراً، دخل صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم توزيع هذه الكمية على 12 تاجراً من مستوردي الإطارات.
وأوضح، أن التوزيع سيكون بواقع 500 إطار لكل تاجر، وبدأ التجار استلامهم حصتهم من الإطارات، وهي مقدمة لإعادة الوضع لما كان عليه قبل تاريخ 8 نيسان/ أبريل 2018.
أدخل الجانب الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا كبيرًا من إطارات السيارات لأول مرة من نيسان/ أبريل 2018.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد تجار إطارات السيارات في قطاع غزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن 6000 إطار سيارات، من بينهم 250 إطاراً كبيراً، دخل صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم توزيع هذه الكمية على 12 تاجراً من مستوردي الإطارات.
وأوضح، أن التوزيع سيكون بواقع 500 إطار لكل تاجر، وبدأ التجار استلامهم حصتهم من الإطارات، وهي مقدمة لإعادة الوضع لما كان عليه قبل تاريخ 8 نيسان/ أبريل 2018.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلا في تسويق السلع والمنتجات الزراعية، التي ستأتي من غزة إلى إسرائيل.
وأوضحت (كان) الإسرائيلية أن إسرائيل، سمحت بإدخال الأدوية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، وكميات كبيرة منها بتبرع أمريكي بقيمة 600 ألف دولار.
وحسب القناة، سمحت إسرائيل أيضًا بإدخال قوارب صيد جديدة وحافلات إلى القطاع.
وأوضحت (كان) الإسرائيلية أن إسرائيل، سمحت بإدخال الأدوية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، وكميات كبيرة منها بتبرع أمريكي بقيمة 600 ألف دولار.
وحسب القناة، سمحت إسرائيل أيضًا بإدخال قوارب صيد جديدة وحافلات إلى القطاع.
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