لأول مرة منذ عامين.. شاهد: سلطات الاحتلال تُدخل إطارات السيارات لقطاع غزة

خاص دنيا الوطن

أدخل الجانب الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا كبيرًا من إطارات السيارات لأول مرة من نيسان/ أبريل 2018.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد تجار إطارات السيارات في قطاع غزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن 6000 إطار سيارات، من بينهم 250 إطاراً كبيراً، دخل صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم توزيع هذه الكمية على 12 تاجراً من مستوردي الإطارات.

وأوضح، أن التوزيع سيكون بواقع 500 إطار لكل تاجر، وبدأ التجار استلامهم حصتهم من الإطارات، وهي مقدمة لإعادة الوضع لما كان عليه قبل تاريخ 8 نيسان/ أبريل 2018.