إصابات بمخيم العروب إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ (صفقة القرن)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلّمية منددة بما يسمى (صفقة القرن) في مخيم العروب شمالي الخليل.



وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي شارك فيها طلبة المدارس، على مدخل المخيم، للتنديد بالصفقة وبالسياسة الأميركية المنحازة لحكومة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال، شددت إجراءاتها على مدخل المخيم، الذي أغلقته بمكعبات إسمنتية، وقيدت حركة المواطنين.