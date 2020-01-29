الاحتلال يُشدد إجراءاته في الأغوار

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في الأغوار، ونصبت الحواجز الطيّارة في مناطق عديدة؛ لمنع وصول الأهالي ضمن حملة "حماية الأغوار"، وذلك عقب الإعلان عن ضمها في بنود (صفقة القرن).



وواصلت قوات الاحتلال، إجراء التدريبات العسكرية في مناطق وادي المالح، وخربة سمرة، والشق، عدا عن الحشود التي تتواجد في مختلف مناطق الأغوار، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).