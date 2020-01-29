الزهار: إفشال (صفقة القرن) يكون بالمقاومة الشاملة

القيادي في حماس محمود الزهار

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رام الله - دنيا الوطن

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود بالوحدة، بإنهاء الانقسام؛ لمواجهة (صفقة ترامب) المشؤومة.



جاء ذلك، في كلمة له خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي، بغزة، مطالباً الرئيس محمود عباس، بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال في الضفة، وفق تعبيره.



وشدّد الزهار على أنه لن "يستطيع العدو نزع سلاح المقاومة في غزة، مشيراً إلى أن إفشال (صفقة القرن) يكون بالمقاومة الشاملة".



وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، أمس الثلاثاء.



وقال: إن إسرائيل تتجه نحو السلام، معرباً عن تقديره للإنجازات التي قد حققتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها منذ نشأتها.



وأضاف: أن الفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وازدهار، ورأى ترامب، أن الخطة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين، وفق زعمه.



وقال: إن من بين بنودها، خلق تواصل جغرافي للفلسطينيين، ولكن القدس تبقى موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة إسرائيل بالتنازل عن أمنها.