لليوم الثاني: مواجهات ووقفات احتجاج تعم الأراضي الفلسطينية ضد (صفقة القرن)



اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، وأغلقوا الشارع الرئيس قرب الجامعة، دون أن يكون هناك أي إصابات في صفوف المواطنين والطلبة.





الخليل



أما في الخليل، أصيب، عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية منددة بـ (صفقة القرن) في مخيم العروب شمال الخليل.



وقالت مصادر أمنية وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية: إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي شارك فيها طلبة المدارس للتنديد بـ (صفقة القرن) وبالسياسة الأميركية المنحازة لحكومة الاحتلال.



وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال، أعلنت استنفارها، وعززت تواجدها على مدخل المخيم، الذي أغلقته بمكعبات إسمنتية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول إلى الشارع الالتفافي.





قطاع غزة





عمَّ الإضراب الشامل صباح اليوم، مختلف مناطق قطاع غزة، رفضاً لـ (صفقة القرن- الصهيوأمريكية) الهادفة لتدمير المشروع الوطني، وتصفية القضية الفلسطينية.



وأفادت مصادر محلية، أن الإضراب الشامل، جاء تلبية لدعوة من من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.



وبينت اللجنة، أن الإضراب يشمل كل مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي، أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر.



وشهدت مختلف مدن القطاع في ساعات الليلة الماضية، وحتى ساعات فجر اليوم، مسيرات وتظاهرات عفوية، تعبيراً عن الرفض لما جاء في (صفقة القرن).



وأشعل الشبان إطارات المركبات، وتوجه بعضهم إلى نقاط التماس الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي، تنديداً بالصفقة (الصهيوأمريكية) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



الأغوار



وفي الأغوار، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية، ونصبت العديد من الحواجز الطيّارة في مختلف المناطق، لمنع وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى هناك ضمن حملة "حماية الأغوار"، عقب الإعلان عن ضمها في بنود ما يسمى (صفقة القرن).



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن تدريبات عسكرية إسرائيلية، تجرى منذ ساعات الصباح في مناطق وادي المالح، وخربة سمرة، والشق، عدا عن الحشود التي تتواجد في مختلف مناطق الأغوار، منذ ساعات الليل، وصباح اليوم.



وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أعلنت عن برنامج فعاليات حماية الأغوار، والتي تنطلق اليوم الساعة العاشرة صباحاً، ومن المخطط الوصول للأراضي التي منعت قوات الاحتلال أصحابها من زراعتها، وتنفيذ نشاط لحراثة هذه الأراضي.



رام الله





دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اعتبار يوم الإعلان عن الصفقة الأمريكية، يوم غضب شعبي وجماهيري واسع، رداً على العدوان الأمريكي.



بيت لحم





أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيت لحم، تعليق الدوام اليوم الساعة الحادية عشرة والنصف في كافة مدارس المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وذلك للمشاركة في المسيرة التي تنطلق الساعة 12 من مفترق باب الزقاق.



أراضي 48



وفي أراضي الـ 1948، ينظم الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيون في جامعة تل أبيب، اليوم الأربعاء، وقفة في مدخل الجامعة الرئيسي ضد (صفقة القرن).



وأصدرت الحركات الطلابية العربية في الجامعة بياناً جاء فيه: "نحن الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيون جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ضد الاستعمار بجميع أشكاله، لطالما كانت الحركة الطلابية عماد الفعل الثوري الفلسطيني، ضد كافة المشاريع الاستعمارية التصفوية".

رام الله - دنيا الوطنيواصل أبناء شعبنا الفلسطيني، لليوم الثاني على التوالي، فعالياتهم الرافضة لما تسمى (صفقة القرن).