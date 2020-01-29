السفيرة جرار تُقدّم أوراق اعتمادها لرئيس جنوب أفريقيا

قدمت سفيرة دولة فلسطين، حنان جرار، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامبوزا، في احتفالية رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة بريتوريا.





ورحب الرئيس رامبوزا بالسفيرة جرار، وأكد استمرار دعم بلاده الثابث لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل نيل حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.





بدورها، نقلت جرار، تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة، وتثمينها لمواقف جنوب أفريقيا الثابتة، والداعمة لنضال شعبنا، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز علاقات الصداقة والدعم القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن