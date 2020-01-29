عبد الرزاق: اجتماع اليوم يمكن البناء عليه كخطوة مهمة بطريق إنهاء الانقسام

وأضاف عبد الرزاق لـ"دنيا الوطن": "أن اجتماع اليوم خطوة إيجابية جداً، لأن الاجتماع ضم الجميع، ونتمنى أن يتم العمل على تحقيق بعض القرارات التي تم اتخاذها وتجد طريقها للتطبيق مثل قرارات المجلس الوطني سابقاً، وكما كنا نتمنى أن يكون هناك شيء فعلي على أرض الواقع مثل دعوة لجميع أمناء الفصائل للاجتماع".





وذكر عبد الرزاق، أن اجتماع اليوم، يمكن جداً أن يتم البناء عليه، ويصبح خطوة مهمة في طريق إنهاء الانقسام، فالجميع الآن يجتمع ويتحد، ويقف في صف واحد ضد (صفقة القرن)، ولكن بنفس الوقت هذا الأمر بحاجة لخطوات عملية جادة.





خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتقال القيادي في حركة (حماس) عمر عبد الرزاق، إن الوضع خطير جداً، على الرغم من أن مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضيف أي جديد، ويكفي أنه، وكما قال الرئيس: إن القدس خرجت من الصورة، وهذا لا يقبل فيه أي فلسطيني.