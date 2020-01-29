حماس: الموقف الفلسطيني الموحد بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة

الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس - أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع: إن الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لـ (صفقة القرن) قادرٌ على إفشالها.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الموقف بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة، نحو تحقيق الوحدة الوطنية، وصياغة استراتيجية لمواجهة الاحتلال، ودعم صمود شعبنا الفلسطيني؛ لتصليب موقفه وتثبيته في مواجهة التحديات.



وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، أمس الثلاثاء.



وقال: ان إسرائيل تتجه نحو السلام، معرباً عن تقديره للإنجازات التي قد حققتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها منذ نشأتها.



وأضاف: أن الفلسطينيين، يستحقون العيش بسلام وازدهار، ورأى ترامب، أن الخطة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين، وفق زعمه.



وقال: إن من بين بنودها خلق تواصل جغرافي للفلسطينيين، ولكن القدس تبقى موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة إسرائيل بالتنازل عن أمنها.