هيئة مكافحة الفساد تُحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

أحالت هيئة مكافحة الفساد، أمس الثلاثاء الموافق 28/1/2020 موظفاً يعمل في إحدى المحاكم الشرعية الفلسطينية إلى نيابة جرائم الفساد، بعد وصول تحريات مقدمة من قبل جهاز الأمن الوقائي.





وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد قامت الهيئة باتخاذ إجراءات التحقيق الأولي، وسماع الإفادات، وعلى إثر ذلك، تبين ارتكاب الموظف المذكور، لشبهة جريمة فساد، تتمثل بطلب وقبول رشوة، خلافاً لأحكام قانون العقوبات.

رام الله - دنيا الوطنويأتي ذلك، في إطار تعزيز علاقة التعاون المشتركة بين جهاز الأمن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد في سبيل مكافحة الفساد ومواجهة آثاره السلبية على المجتمع، وتبني الهيئة سياسة العلاقة التشاركية مع جميع المؤسسات الرسمية والأمنية، بدعم وإسناد رئيس الهيئة، المستشار أحمد براك، الذي يعطي اهتماماً كبيراً لتوسيع نطاق الشراكة المؤسساتية في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.