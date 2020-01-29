وجهت دعوة لدول الإقليم.. الرئاسة التركية: بعض الدول الخليجية دعمت خطة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمارس لعبة سياسية لضمان مستقبله السياسي، لأنه يتعرض لضغوط داخلية في إسرائيل.
وقالت في بيان لها، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن): إن إعلان خطة ترامب للسلام، يستوجب من دول المنطقة، أن تعمل على حل مشاكلها دون تدخل خارجي، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وأضافت الرئاسة التركية: أنه يبدو أن بعض الدول الخليجية تقدم دعماً لخطة ترامب البعيدة كل البعد عن المساواة والعدالة والسلام.
وشدّدت على أن على الدول الخليجية التي تقدم دعماً لخطة ترامب، أن ترد على تساؤلات العالمين العربي والإسلامي.
وأعلن ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في البيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جواره، نتنياهو، وتتضمن الخطة ما وصفه ترامب بتجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لمدة أربع سنوات، وأن القدس غير المقسمة العاصمة لإسرائيل.
قالت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمارس لعبة سياسية لضمان مستقبله السياسي، لأنه يتعرض لضغوط داخلية في إسرائيل.
وقالت في بيان لها، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن): إن إعلان خطة ترامب للسلام، يستوجب من دول المنطقة، أن تعمل على حل مشاكلها دون تدخل خارجي، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وأضافت الرئاسة التركية: أنه يبدو أن بعض الدول الخليجية تقدم دعماً لخطة ترامب البعيدة كل البعد عن المساواة والعدالة والسلام.
وشدّدت على أن على الدول الخليجية التي تقدم دعماً لخطة ترامب، أن ترد على تساؤلات العالمين العربي والإسلامي.
وأعلن ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في البيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جواره، نتنياهو، وتتضمن الخطة ما وصفه ترامب بتجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لمدة أربع سنوات، وأن القدس غير المقسمة العاصمة لإسرائيل.
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