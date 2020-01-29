المالكي لـ"دنيا الوطن": الرسالة الأهم يجب أن تخرج من الشارع الفلسطيني

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن خطوات التصدي لـ (صفقة القرن) هي خطوات واضحة في طبيعة ردود فعل الشعب الفلسطيني، حيث كان هناك حراك جماهيري واسع وفوري مباشر من قبل الشارع الفلسطيني في كل المدن والقرى الفلسطينية، وهو أمر مهم جداً، لأنه يجب أن تكون الرسالة واضحة، أن يخرج الشارع الفلسطيني برمته؛ ليعبر عن رفضه لهذه الصفقة، وكما يجب أن يكون هذا الرفض والتعبير عنه مستمراً وليس آنياً فقط، حتى تصل الرسالة إلى الجانب الإسرائيلي والأمريكي أيضاً.



وأضاف المالكي لـ"دنيا الوطن": "أنه يجب أن يكون هناك دعم عربي مطلق لنا، ومن الدول الإسلامية، ودول الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وحتى ذهابنا إلى للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وهو أمر مهم جداً في الوضع الحالي، ونحن نعمل على تعزيز ذلك".



وبين المالكي، أنه فيما يتعلق بالعمل الوطني الفلسطيني، وكما شاهدنا في اجتماع اليوم، حضور ممثلين عن حركة حماس والجهاد الإسلامي، وهذا الحضور مهم جداً، يؤكد على دعمهم ووقوفهم خلف السيد الرئيس، والتزامهم بالكامل مع ما جاء في خطاب الرئيس في الاجتماع المغلق، وهذا بالنسبة لنا مؤشر إيجابي جيد، كما أن المحادثة التي حدثت بين الرئيس وإسماعيل هنية، هي مكالمة وخطوة، يجب أخذها على محمل الجد وبكل مسؤولية.



وذكر أن هناك اتفاقاً وتوافقاً، أن يذهب وفد ممثل عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، للقاء إخوتهم في الجهاد الإسلامي وحركة حماس؛ للتوافق حول استراتيجية العمل حول المرحلة المقبلة، وهذه كلها مؤشرات إيجابية يجب البناء عليها، ولكن الأهم هي الرسالة التي يجب أن تخرج من الشارع الفلسطيني، والتعبير عن رفضه لهذه الصفقة.





خاص دنيا الوطن- بهاء بركات