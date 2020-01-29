"فعلاً مسخرة وحيلة القرن".. عريقات: خطة ترامب نسخة لأفكار نتنياهو ومجالس المستوطنات

وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أؤكد للجميع أن ما يسمى فريق السلام الأمريكي، قد نسخ حرفياً خطة نتنياهو ومجالس المستوطنات، وقدمها باسم الرئيس ترامب، وطلبوا من مجموعة من الدول إصدار بيانات تثمين للجهود الامريكية بنسخ واعتماد أفكار نتنياهو".





وتابع: "فعلاً مسخرة وحيلة القرن".























رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي "100%؜ أفكار سمعتها شخصياً من نتنياهو ومفاوضيه".