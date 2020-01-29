حزب الشعب: موحدون في النضال لإسقاط (صفقة ترامب) وإنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل

قال حزب الشعب الفلسطيني، أمس الثلاثاء، إنّنا "موحدون في النضال لإسقاط (صفقة ترامب- نتنياهو)، وإنهاء التزامات السلطة، واتفاقياتها مع إسرائيل.





وأضاف الحزب في بيان صحفي: "إننا موحدون في استنهاض طاقات شعبنا في كل مكان من أجل الدفاع عن حقوقه، واستعادة دور ومكانة (م. ت. ف) في قيادة شعبنا، وتعزيز صمود شعبنا، ووقف أية إجراءات تزيد من أعبائه.





وأوضح، "أنّه مع الإعلان الرسمي لصفقة ترامب- نتنياهو، فان الإشهار الفعلي لمساعي الصهيونية والإمبريالية الامريكية؛ لتصفية قضية شعبنا وحقوقه، باتت أكثر سفوراً وانكشافاً، كما أن الاستغلال البشع لتردي الوضع الداخلي الفلسطيني، بسبب الانقسام وغيره من السياسات الخاطئة، ولتردي الوضع العربي والإقليمي، يظهر بأبشع صوره في مسابقة الزمن من قبل إدارة ترامب ونتنياهو، لفرض مشروعهم التصفوي للقضية الفلسطينية.





وتابع، أن الرد على هذا المشروع هو في تعزيز النضال ضد الاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية وتوحيد كافة إطاراتها وصولًا لانتفاضة شعبية شاملة في وجه الاحتلال والعنصرية ،والعمل على توسيع حملة مقاطعة إسرائيل وإعادة بناء حركة التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني على قاعدة إنهاء الاحتلال والعنصرية وعلى قاعدة استعادة التحالف مع القوى الشعبية المساندة لكفاح شعبنا ، والإسراع في إنهاء الانقسام والتوقف عن تقديم اي ذرائع لاستمراره من اي كان ، كما يتطلب التوجه لمطالبة دول العالم والأمم المتحدة باحترام قراراتها والتدخل لحماية دورها في ظل استخفاف ترامب والحكومة الاسرائيلية بها.





وأكد، أنّ ذلك يتطب وقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وفي مقدمتها اتفاق أوسلو، وإنهاء كافة الالتزامات المترتبة عليها ، إضافة لاستعادة الجهد الوطني والعربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال.





وشدد، على أن حزب الشعب الفلسطيني، وأمام المخاطر الراهنة، يؤكد على أهمية الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ويدعو لاستعادة مؤسساتها كافة لاستعادة دورها في قيادة شعبنا من أجل التحرر والاستقلال وفي توسيع اطارات العمل المشترك مع مكونات شعبنا المختلفة في كافة أماكن تواجده، وإلى التحرك بجدية من أجل عقد لقاء وطني شامل بما في ذلك استئناف اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو؛ لمواجهة (صفقة نتنياهو- ترامب) وإغلاق أية ذرائع لاستمرار حالة الانقسام المدمر، وبما يضمن وحدة نضالنا من أجل التحرر والاستقلال والعودة.





ودعا، رفاقه ومناصريه، وكل جماهير شعبنا إلى الانخراط في أوسع مواجهة كفاحية وسياسية ضد (صفقة ترامب- نتنياهو) التي تمثل (وعد بلفور) جديد، يمهد لنكبة جديدة للشعب الفلسطيني، تستهدف القضية الفلسطينية، وتصفية حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطن