أبو مويس يبحث مع مكتب (يونسكو) عدداً من مشاريع دعم قطاع التعليم

وأكد أبو مويس، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أهمية دعم (يونسكو) لمشاريع الجودة والتخطيط الاستراتيجي في قطاع التعليم العالي، ودعم التعليم التقني والمهني، وبرامج تعزيز القدرات والكفاءات وتدريب الأساتذة.





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في فلسطين، عدداً من المشاريع لدعم قطاع التعليم العالي، وتطوير مجالات التعاون المشترك.جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال مدير مكتب (يونسكو) برام الله السابق، أحمد جنيد سروش، والمدير الجديد للمكتب، لينا بينيت.