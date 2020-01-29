ليرمان: سنوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة





وقال: ان إسرائيل تتجه نحو السلام، معرباً عن تقديره للإنجازات التي قد حققتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها منذ نشأتها.





وأضاف: أن الفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وازدهار، ورأى ترامب، أن الخطة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين، وفق زعمه.





وقال: إن من بين بنودها خلق تواصل جغرافي للفلسطينيين، ولكن القدس تبقى موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة إسرائيل بالتنازل عن أمنها.

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان: إنه سوف "نوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية".وأشار في تصريحات لإذاعة (103Fm) الإسرائيلية، إلى أنه "لن يوافق على الخطة الكاملة، والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبيره.وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، أمس الثلاثاء.