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دولي

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي بعد تفشي فيروس (كورونا).

وعلقت الخطوط، الحجوزات على موقعها عبر الإنترنت، للرحلات المباشرة من لندن إلى بكين وشنغهاي، حتى آذار/ مارس المقبل، بعد التحذيرات من السفر إلى الصين، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، بحسب (رويترز). 

ولا يُظهر موقع (BA.com) على شبكة الإنترنت، أي رحلات جوية مباشرة إلى الصين في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وقالت متحدثة باسم شركة الطيران يوم الأربعاء: إنها "تُقيّم الوضع".

ونصحت بريطانيا الثلاثاء، بعدم السفر "ما عدا بحالة الضرورة" إلى البر الرئيسي للصين، بسبب تفشي فيروس (كورونا).

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