مباشر | "صفقة القرن".. هل يُفشل قدوم الرئيس عباس لغزة خطة ترامب؟

شؤون فلسطينية

غنيم يلتقي خبراء في قطاع المياه لمناقشة النهر السري بالبحر الميت

غنيم يلتقي خبراء في قطاع المياه لمناقشة النهر السري بالبحر الميت
رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، بمجموعة من المختصين في مجال الجولوجيا والهيدروجيولوجيا؛ للبت فيما تم تداوله حول"نهر جديد -سري- في البحر الميت" من خلال تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي.

وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد أجمع الحضور اعتماداً على الخرائط الجوية لمنطقة البحر الميت، وما حولها إلى مجموعة من النتائج، أبرزها تحديد الموقع لما سُمي بالنهرالسري، وهو في المنطقة الممتدة ما بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي من البحر الميت، وهي منطقة ذات تموضع جيولوجي، تتميز في وجود ترسبات طينية.

وخلصت كافة الأطراف الحاضرة إلى أن الخرائط بينت عدم وجود نهر سري، إنما وجود أخاديد، وهذه الأخاديد متفرعة في أكثر من مسار على امتداد المنطقة الشمالية من أحواض التجفيف في الجزء الجنوبي للبحر المیت، وصولاً إلى المنطقة الجنوبیة للجزء الشمالي من البحرالمیت، حیث تكونت ھذه الأخادید نتیجة تدفق وانسیاب المیاه شدیدة الملوحة في أحواض التجفیف من الجنوب إلى الشمال.

وأكد الحضور على أن التدفق بالأساس، يأتي نتيجة نهب الاحتلال للثروات الطبيعية لصالح صناعة التعدين على حساب حقوقنا الوطنية، من خلال وجود قناة میاه رئیسیة اسمنتیة صناعیة للجانب الإسرائيلي ممتدة من الجھة الغربیة للمنطقة الجنوبیة من الجزء الشمالي للبحر المیت، وصولاً إلى الجھة الغربیة للمنطقة الشمالیة من أحواض (التجفیف- التبخیير).

كما تمت مناقشة عوامل إضافية، تدعم زيادة تدفق الأخاديد حديثاً، أبرزها أن منطقة البحر الميت، هي منطقة نشاط زلزالي، وهذا قد ينتج عنه صدع ما بين الصخور في المنطقة، كما أن طبيعة الأرض والطبقات المحصورة، قد تزيد من تدفق المياه من الطبقات الطينية.

وفي الختام، أشاد الحضور بأهمية هذه المباحثات والتفاعل المبني على البحث، والمعلومات الدقيقة في سبيل المصلحة الوطنية وحقوقنا المائية، وعليه تم الاتفاق على تشكيل فريق وطني، يضم العديد من الباحثين والمختصين في المجال.

أخبار ذات صلة

الزهار: إفشال (صفقة القرن) يكون بالمقاومة الشاملة

الزهار: إفشال (صفقة القرن) يكون بالمقاومة الشاملة

الأوقاف الأردنية تحذر من &#34;واقع جديد&#34; بالأقصى وتؤكد أنه لا يقبل الشراكة

الأوقاف الأردنية تحذر من "واقع جديد" بالأقصى وتؤكد أنه لا يقبل الشراكة

شركة الكهرباء: عطل مُفاجئ في خط القبة المُغذي لمحافظة غزة

شركة الكهرباء: عطل مُفاجئ في خط القبة المُغذي لمحافظة غزة

السفيرة جرار تُقدّم أوراق اعتمادها لرئيس جنوب أفريقيا

السفيرة جرار تُقدّم أوراق اعتمادها لرئيس جنوب أفريقيا

حماس: الموقف الفلسطيني الموحد بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة

حماس: الموقف الفلسطيني الموحد بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة

هيئة مكافحة الفساد تُحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

هيئة مكافحة الفساد تُحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

وجهت دعوة لدول الإقليم.. الرئاسة التركية: بعض الدول الخليجية دعمت خطة ترامب

وجهت دعوة لدول الإقليم.. الرئاسة التركية: بعض الدول الخليجية دعمت خطة ترامب

المالكي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الرسالة الأهم يجب أن تخرج من الشارع الفلسطيني

المالكي لـ"دنيا الوطن": الرسالة الأهم يجب أن تخرج من الشارع الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء: عطل مُفاجئ في خط القبة المُغذي لمحافظة غزة

شركة الكهرباء: عطل مُفاجئ في خط القبة المُغذي لمحافظة غزة

السفيرة جرار تُقدّم أوراق اعتمادها لرئيس جنوب أفريقيا

السفيرة جرار تُقدّم أوراق اعتمادها لرئيس جنوب أفريقيا

حماس: الموقف الفلسطيني الموحد بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة

حماس: الموقف الفلسطيني الموحد بحاجة لتعزيزه بخطوات سريعة

هيئة مكافحة الفساد تُحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

هيئة مكافحة الفساد تُحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

حزب الشعب: موحدون في النضال لإسقاط (صفقة ترامب) وإنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل

حزب الشعب: موحدون في النضال لإسقاط (صفقة ترامب) وإنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل

أبو مويس يبحث مع مكتب (يونسكو) عدداً من مشاريع دعم قطاع التعليم

أبو مويس يبحث مع مكتب (يونسكو) عدداً من مشاريع دعم قطاع التعليم

غنيم يلتقي خبراء في قطاع المياه لمناقشة النهر السري بالبحر الميت

غنيم يلتقي خبراء في قطاع المياه لمناقشة النهر السري بالبحر الميت

مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتنلال في القدس

مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتنلال في القدس

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

تواصل المواقف اللبنانية المنددة بإعلان ترمب

تواصل المواقف اللبنانية المنددة بإعلان ترمب

المركزي المصري: رفضنا عرض تمويل جديد من صندوق النقد

المركزي المصري: رفضنا عرض تمويل جديد من صندوق النقد

بيدرسون يبدأ جولته في سوريا بلقاء المعلم

بيدرسون يبدأ جولته في سوريا بلقاء المعلم

قطر: نُرحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ولكن

قطر: نُرحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ولكن