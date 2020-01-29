غنيم يلتقي خبراء في قطاع المياه لمناقشة النهر السري بالبحر الميت

رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، بمجموعة من المختصين في مجال الجولوجيا والهيدروجيولوجيا؛ للبت فيما تم تداوله حول"نهر جديد -سري- في البحر الميت" من خلال تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد أجمع الحضور اعتماداً على الخرائط الجوية لمنطقة البحر الميت، وما حولها إلى مجموعة من النتائج، أبرزها تحديد الموقع لما سُمي بالنهرالسري، وهو في المنطقة الممتدة ما بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي من البحر الميت، وهي منطقة ذات تموضع جيولوجي، تتميز في وجود ترسبات طينية.



وخلصت كافة الأطراف الحاضرة إلى أن الخرائط بينت عدم وجود نهر سري، إنما وجود أخاديد، وهذه الأخاديد متفرعة في أكثر من مسار على امتداد المنطقة الشمالية من أحواض التجفيف في الجزء الجنوبي للبحر المیت، وصولاً إلى المنطقة الجنوبیة للجزء الشمالي من البحرالمیت، حیث تكونت ھذه الأخادید نتیجة تدفق وانسیاب المیاه شدیدة الملوحة في أحواض التجفیف من الجنوب إلى الشمال.



وأكد الحضور على أن التدفق بالأساس، يأتي نتيجة نهب الاحتلال للثروات الطبيعية لصالح صناعة التعدين على حساب حقوقنا الوطنية، من خلال وجود قناة میاه رئیسیة اسمنتیة صناعیة للجانب الإسرائيلي ممتدة من الجھة الغربیة للمنطقة الجنوبیة من الجزء الشمالي للبحر المیت، وصولاً إلى الجھة الغربیة للمنطقة الشمالیة من أحواض (التجفیف- التبخیير).



كما تمت مناقشة عوامل إضافية، تدعم زيادة تدفق الأخاديد حديثاً، أبرزها أن منطقة البحر الميت، هي منطقة نشاط زلزالي، وهذا قد ينتج عنه صدع ما بين الصخور في المنطقة، كما أن طبيعة الأرض والطبقات المحصورة، قد تزيد من تدفق المياه من الطبقات الطينية.



وفي الختام، أشاد الحضور بأهمية هذه المباحثات والتفاعل المبني على البحث، والمعلومات الدقيقة في سبيل المصلحة الوطنية وحقوقنا المائية، وعليه تم الاتفاق على تشكيل فريق وطني، يضم العديد من الباحثين والمختصين في المجال.