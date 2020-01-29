الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد من يروج أخباراً كاذبة عن انتشار (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأ القضاء الصيني في مدينة تيانجين الواقعة بشمال الصين، محاكمة شخص بتهمة نشر شائعات كاذبة على شبكة الإنترنت، حول انتشار فيروس (كورونا) الجديد.



كما ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة تيانجين، القبض على ستة أشخاص، وفتحت كذلك تحقيقاً مع 34 آخرين، يشتبه في انتهاكهم للنظام العام، وفق (روسيا اليوم).



وأكد مدير إدارة الأمن العام، في مدينة تيانجين، أنه تم تفعيل نظام مراقبة الإنترنت على مدار الأربع والعشرين ساعة، مضيفاً أنه في حال اكتشاف نشر أخبار كاذبة لها علاقة بفيروس (كورونا) الجديد، فإن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة.



وقال المسؤول الصيني: "لن نضعف بأي حال من الأحوال جهودنا، ولن نتساهل مع الأعمال الإجرامية المتعلقة بنشر أخبار كاذبة، ومحاولات إثارة الفزع في المجتمع".