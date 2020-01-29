مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتنلال في القدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت صباح اليوم الأربعاء، مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، احتجاجاً ورفضاً "لصفقة القرن" التي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن تفاصيلها الليلة الماضية.



وأطلقت قوات الاحتلال، خلال ذلك الرصاص الحي بالهواء وأمطرت القنابل الغازية بكثافة في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



واضطرت المدارس المحيطة في مكان المواجهات اليوم، لتعطيل الدراسة، بعد إلقاء الاحتلال القنابل الغازية بصورة عشوائية في المنطقة.



كما اعتدت قوات الاحتلال، على شاب قبل أن تعتقله على حاجز قلنديا، واستدعت مخابرات الاحتلال، الشاب أسعد عجاج من القدس القديمة؛ للتحقيق.



وكانت الليلة الماضية، قد شهدت مواجهات في ثلاث مناطق في أبو ديس، هي: "محيط الجامعة ووسط البلدة وعند رأس كبسة بين العيزرية وأبو ديس.