المركزي المصري: رفضنا عرض تمويل جديد من صندوق النقد

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر: إن صندوق النقد الدولي، عرض تقديم تمويل جديد، لكن بلاده رفضت لعدم حاجتها إلى التمويل.



وأضاف عامر في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، وفق (رويترز): "حالياً نتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل لأننا لا نحتاج إلى تمويل، كنا في حاجة للتمويل الأول، ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل حالياً، ولو في حاجة للتمويل نذهب مباشرة للسوق الدولية، وليس الصندوق".



وأشار عامر إلى أن بلاده ستستعين بالصندوق "من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "الصندوق عرض علينا تمويلاً لكن إحنا رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل".



ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.