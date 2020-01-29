(أونروا) لـ "ترامب": مرجعيتنا تبقى دوماً الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بياناً بشأن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، والتي تشمل إنهاء عملها.



وقالت على لسان الناطق الرسمي باسمها، سامي مشعشع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن (أونروا) والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى، واضحة، وهى ولاية لا تملك هذه الدولة، أو تلك نفيها، ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات.





وجدد على أن مرجعية (أونروا) تبقى دوماً الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها ومستندة إلى القانون الدولى والقرارات الدولية، التى تضمن، وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين.



وأكد مشعشع أن خدمات (أونروا) فى شرقي القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، مستمرة دونما انقطاع، وحتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.



وقال الناطق باسم (أونروا): إنه لا نية للوكالة بإنهاء عملها، ولا بتسليم مهامها لأية جهة كانت، وستستمر فى التواجد على الأرض، ومدارسنا وعيادتنا وخدماتنا الحيوية الأخرى مستمرة.





وأكد مشعشع، أن الدعوة لإنهاء عملنا قبل معالجة جذور القضية وإحقاق الحقوق، يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهى دعوة باطلة.

رام الله - دنيا الوط