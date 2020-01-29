تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم الأربعاء





وشددت في تصريح صحفي على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.





وأكدت أنه تم التسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثي سير، نتج عنهما إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.