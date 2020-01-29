شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطرق في القطاع اليوم الأربعاء
شارع الرشيد - غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة، بغزة، حالة الطرق لهذا الصباح الأربعاء، أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية. 

وشددت في تصريح صحفي على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي. 

وأكدت أنه تم التسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثي سير، نتج عنهما إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

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