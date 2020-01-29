عضو كونغرس أميركي: خطة ترامب مُخزية وماكرة ومناهضة للسلام

الكونغرس الأميركي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، إن خطة ترامب المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، ماكرة ومُخزية ومُناهضة للسلام.



وأضافت البرلمانية المسلمة من أصل صومالي وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية): "كان بإمكانهم جلب العدالة واتفاقية للسلام، ولكن بدلاً من ذلك قام ترمب ونتنياهو، اللذان تحاصرهما الاتهامات، باتفاق سلام مخز ومخجل.



وأعادت عمر نشر تغريدة للناشطة الأميركية الفلسطينية ليندا صرصور، جاء فيها أن أية اتفاقية سلام بدون الفلسطينيين، ليست اتفاقية سلام، لكنها استراتيجية لإعادة انتخاب ترامب.



وانتقد العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، خطة ترامب.



وهاجمت السيناتورة إليزابيث وارن، التي تسعى للحصول على ترشيح الحزب للرئاسة، خطة ترامب، وقالت إنها لا تقدم أي مستقبل لدولة فلسطينية.