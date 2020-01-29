بيدرسون يبدأ جولته في سوريا بلقاء المعلم

المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون

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رام الله - دنيا الوطن

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم، برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.



وكشفت مصادر خاصة لصحيفة (الوطن) السورية، أن اللقاء الأول لبيدرسون، صباح اليوم، سيكون مع نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية والمغتربين، ​وليد المعلم​.



وتمهيداً لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.



وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).