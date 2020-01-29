بيدرسون يبدأ جولته في سوريا بلقاء المعلم
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم، برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.
وكشفت مصادر خاصة لصحيفة (الوطن) السورية، أن اللقاء الأول لبيدرسون، صباح اليوم، سيكون مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.
وتمهيداً لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
وصل إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم، برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.
وكشفت مصادر خاصة لصحيفة (الوطن) السورية، أن اللقاء الأول لبيدرسون، صباح اليوم، سيكون مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.
وتمهيداً لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
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