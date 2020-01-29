الاحتلال يعتقل خمسة شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة شبان من باب العامود بالقدس المحتلة، وأحد حراس المسجد الأقصى.



وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن قوات الاحتلال، اعتدت على خمسة شباب قرب باب العامود، واعتقلتهم، ولم تعرف هويتهم بعد.



وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال، اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، حمزة نمر، من مصلى باب الرحمة.