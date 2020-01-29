زلزال عنيف يضرب جامايكا وتحذيرات من تسونامي

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الثلاثاء: "إن زلزالاً قوته 7.3 درجة، وقع على بعد 117 كيلومتراً شمال غربي بلدة لوكيا الساحلية في جامايكا".



وأضافت: "إن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات، وحذر المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة، قائلاً: إنه تم توجيه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجامايكا من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال".



وقال المركز الدولي: إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة، وتوجه سكان جامايكا إلى وسائل التواصل الاجتماعي فورًا لنشر صور، لم تتحقق وكالة (فرانس برس) من صحتها، لحمامات سباحة تهتز بعنف، بينما قال سكان: إن المباني أخليت.



وشعر سكان في كوبا القريبة كذلك بالهزة، وفقاً لتقارير أولية، ولا سيما في هافانا، وعدة مقاطعات في الجزيرة.