شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث مع هيئة المطاعم والفنادق مقترح مشروع تطوير الواجهة البحرية

بلدية غزة تبحث مع هيئة المطاعم والفنادق مقترح مشروع تطوير الواجهة البحرية
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب رئيس بلدية غزة، المهندس أحمد أبو راس، مع مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، وعدد من أصحاب المنشآت السياحية، وناقش معهم رؤية ومقترح البلدية لتطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة من تقاطع شارع بيروت شمالاً، وحتى تقاطع شارع 10 جنوباً.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في قاعة مطعم السلام على شاطئ البحر، حضره عضو المجلس البلدي، م. هاشم سكيك، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، ولفيف من المهتمين بقطاع السياحة، وممثلون عن جهات ذات علاقة.

وأطلع نائب رئيس البلدية الحضور على تفاصيل المشروع، ورؤية البلدية لتطوير واجهة المدينة السياحية، والجهود التي تبذلها لتعزيز العلاقة والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، وسبل التعاون لتطوير قطاع السياحة والواجهة البحرية للمدينة .

وبين، أن المشروع يشمل عدة نماذج لإقامة مناطق سياحية وخدماتية على طول المنطقة المرتفعة من شاطئ البحر، وفي المنطقة المحصورة بين تقاطع شارعي بيروت شمالاً وحتى تقاطع شارع 10 جنوب المدينة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل عن المقترح وسبل تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين؛ لتنفيد المشروع بما يطور واقع السياحة في المدينة، كذلك تمت مناقشة سبل تنظيم الشاطئ والكورنيش وحماية المنشآت السياحية وتوفير تسهيلات للمستثمرين .

واتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر لمناقشة تفاصيل المقترح، ووضع محددات ثابتة تحدد العلاقة بين البلدية وأصحاب المنشأت السياحية المنوي إقامتها ضمن رؤية البلدية التطويرية للواجهة السياحية للمدينة.

وكان رئيس بلدية غزة، الدكتور يحيى السراج، قد أعلن عن إطلاق مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة، خلال مؤتمر صحفي عقده في المجلس التشريعي، بحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان.

 يذكر، أن بلدية غزة، قد عقدت لقاءً تشاورياً الأسبوع الماضي في مركز رشاد الشوا الثقافي مع المستشارين والمستثمرين، ورجال الأعمال، وأطلعتهم على مقترح مشروع تطوير الواجهة لمدينة ضمن جهودها لإشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في المشروع.





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