ردود الفعل حول (صفقة القرن) تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
ردود الفعل على نشر تفاصيل (صفقة القرن) الأمريكية، تصدرت العناوين الرئيسية، بالمواقع الإخبارية الإسرائيلية، والصحف العبرية اليوم.
القناة 13 الإسرائيلية:
- الحكومة الإسرائيلية، ستصادق يوم الأحد المقبل على ضم مستوطنات الضفة الغربية، وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية.
- خلاف بالعالم العربي حول (صفقة القرن)، معارضة فلسطينية، وموافقة الدولة العربية المعتدلة، ودول الخليج.
القناة 12 الإسرائيلية:
- مصر والسعودية، يدفعون بالطرفين لدراسة خطة (صفقة القرن)، والعودة للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
- وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: سوف ندعم ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، طالما هو وفقاً للصفقة.
القناة 11 الإسرائيلية – كان:
- أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني، رغم الإعلان عن (صفقة القرن)، وأمر الأجهزة الأمنية بمنع المواجهة المباشرة مع إسرائيل.
- قطر: نثمن دور الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولة التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وندعم موقف الفلسطينيين.
القناة 7 الإسرائيلية:
- العثور على بالوان مثبت عليه جسم متفجر، الليلة الماضية في منطقة "لخيش" بالجنوب، ويشتبه أنه أطلق من غزة.
- وزير الجيش نفتالي بينت: سنعمل على ضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومنع إقامة دولة فلسطينية.
هآرتس:
- الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من القيام بأي خطوات أحادية الجانب، بالضفة الغربية، في أعقاب نشر (صفقة القرن).
- شخصيات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحدثت مع قيادات السلطة، للحفاظ على التنسيق الأمني، ومنع تدهور الأوضاع بالضفة.
يديعوت أحرونوت:
- الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش: سوف نساعد الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل لسلام، على أساس حدود 67.
- السلام حسب رؤية ترامب، لا تقسيم للقدس، وتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وإسرائيل تضم كافة المستوطنات بالضفة.
معاريف:
- بعد سحب طلب الحصانة من الكنيست، الدولة تقدم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، بثلاثة ملفات فساد.
- مصادر رفيعة برام الله: أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعدم المواجهة المباشرة معها.
يسرائيل هيوم:
- صفقة القرن: الجيش الإسرائيلي ينشر قواته بالضفة، تحسباً لاندلاع موجهة تظاهرات احتجاجاً على (صفقة القرن).
- وزير خارجية الإتحاد الأوروبي: أوروبا ما زلت ملتزمة بحل الدولتين، وسوف ندرس خطة ترامب (صفقة القرن).
والا الإسرائيلي:
- حزب الله حول (صفقة القرن): هذه صفقة عار، وليست صفقة سلام، تأتي على حساب حقوق الفلسطينيين القومية والدينية.
- إيران وتركيا ضد (صفقة القرن)، صفقة أمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وستقضي على حل الدولتين.
ردود الفعل على نشر تفاصيل (صفقة القرن) الأمريكية، تصدرت العناوين الرئيسية، بالمواقع الإخبارية الإسرائيلية، والصحف العبرية اليوم.
القناة 13 الإسرائيلية:
- الحكومة الإسرائيلية، ستصادق يوم الأحد المقبل على ضم مستوطنات الضفة الغربية، وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية.
- خلاف بالعالم العربي حول (صفقة القرن)، معارضة فلسطينية، وموافقة الدولة العربية المعتدلة، ودول الخليج.
القناة 12 الإسرائيلية:
- مصر والسعودية، يدفعون بالطرفين لدراسة خطة (صفقة القرن)، والعودة للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
- وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: سوف ندعم ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، طالما هو وفقاً للصفقة.
القناة 11 الإسرائيلية – كان:
- أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني، رغم الإعلان عن (صفقة القرن)، وأمر الأجهزة الأمنية بمنع المواجهة المباشرة مع إسرائيل.
- قطر: نثمن دور الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولة التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وندعم موقف الفلسطينيين.
القناة 7 الإسرائيلية:
- العثور على بالوان مثبت عليه جسم متفجر، الليلة الماضية في منطقة "لخيش" بالجنوب، ويشتبه أنه أطلق من غزة.
- وزير الجيش نفتالي بينت: سنعمل على ضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومنع إقامة دولة فلسطينية.
هآرتس:
- الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من القيام بأي خطوات أحادية الجانب، بالضفة الغربية، في أعقاب نشر (صفقة القرن).
- شخصيات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحدثت مع قيادات السلطة، للحفاظ على التنسيق الأمني، ومنع تدهور الأوضاع بالضفة.
يديعوت أحرونوت:
- الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش: سوف نساعد الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل لسلام، على أساس حدود 67.
- السلام حسب رؤية ترامب، لا تقسيم للقدس، وتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وإسرائيل تضم كافة المستوطنات بالضفة.
معاريف:
- بعد سحب طلب الحصانة من الكنيست، الدولة تقدم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، بثلاثة ملفات فساد.
- مصادر رفيعة برام الله: أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعدم المواجهة المباشرة معها.
يسرائيل هيوم:
- صفقة القرن: الجيش الإسرائيلي ينشر قواته بالضفة، تحسباً لاندلاع موجهة تظاهرات احتجاجاً على (صفقة القرن).
- وزير خارجية الإتحاد الأوروبي: أوروبا ما زلت ملتزمة بحل الدولتين، وسوف ندرس خطة ترامب (صفقة القرن).
والا الإسرائيلي:
- حزب الله حول (صفقة القرن): هذه صفقة عار، وليست صفقة سلام، تأتي على حساب حقوق الفلسطينيين القومية والدينية.
- إيران وتركيا ضد (صفقة القرن)، صفقة أمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وستقضي على حل الدولتين.
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