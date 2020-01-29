شؤون فلسطينية

ردود الفعل حول (صفقة القرن) تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية

ردود الفعل حول (صفقة القرن) تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ردود الفعل على نشر تفاصيل (صفقة القرن) الأمريكية، تصدرت العناوين الرئيسية، بالمواقع الإخبارية الإسرائيلية، والصحف العبرية اليوم.

القناة 13 الإسرائيلية:

- الحكومة الإسرائيلية، ستصادق يوم الأحد المقبل على ضم مستوطنات الضفة الغربية، وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية.

- خلاف بالعالم العربي حول (صفقة القرن)، معارضة فلسطينية، وموافقة الدولة العربية المعتدلة، ودول الخليج.

القناة 12 الإسرائيلية:

- مصر والسعودية، يدفعون بالطرفين لدراسة خطة (صفقة القرن)، والعودة للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

- وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: سوف ندعم ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، طالما هو وفقاً للصفقة.

القناة 11 الإسرائيلية – كان:

- أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني، رغم الإعلان عن (صفقة القرن)، وأمر الأجهزة الأمنية بمنع المواجهة المباشرة مع إسرائيل.

- قطر: نثمن دور الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولة التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وندعم موقف الفلسطينيين. 

القناة 7 الإسرائيلية:

- العثور على بالوان مثبت عليه جسم متفجر، الليلة الماضية في منطقة "لخيش" بالجنوب، ويشتبه أنه أطلق من غزة.

- وزير الجيش نفتالي بينت: سنعمل على ضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومنع إقامة دولة فلسطينية.

هآرتس:

- الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من القيام بأي خطوات أحادية الجانب، بالضفة الغربية، في أعقاب نشر (صفقة القرن).  

- شخصيات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحدثت مع قيادات السلطة، للحفاظ على التنسيق الأمني، ومنع تدهور الأوضاع بالضفة.

يديعوت أحرونوت:

- الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش: سوف نساعد الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل لسلام، على أساس حدود 67.

- السلام حسب رؤية ترامب، لا تقسيم للقدس، وتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وإسرائيل تضم كافة المستوطنات بالضفة.

معاريف:

- بعد سحب طلب الحصانة من الكنيست، الدولة تقدم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو، بثلاثة ملفات فساد.

- مصادر رفيعة برام الله: أبو مازن أمر بالحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعدم المواجهة المباشرة معها.

يسرائيل هيوم:

- صفقة القرن: الجيش الإسرائيلي ينشر قواته بالضفة، تحسباً لاندلاع موجهة تظاهرات احتجاجاً على (صفقة القرن).

- وزير خارجية الإتحاد الأوروبي: أوروبا ما زلت ملتزمة بحل الدولتين، وسوف ندرس خطة ترامب (صفقة القرن).

والا الإسرائيلي:

- حزب الله حول (صفقة القرن): هذه صفقة عار، وليست صفقة سلام، تأتي على حساب حقوق الفلسطينيين القومية والدينية.

- إيران وتركيا ضد (صفقة القرن)، صفقة أمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وستقضي على حل الدولتين.

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