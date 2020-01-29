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قطر: نُرحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ولكن

قطر: نُرحب بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ولكن
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، ترحيبها بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، طالما كانت في إطار الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم: "من الضرورة بمكان، التأكيد على أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع، الذي دام لأكثر من سبعة عقود، يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدّية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، وما كان متناسباً في مختلف المبادرات الأمريكية التي جاءت في سياق الوساطة- مع تلك الشرعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "لقد سبق لجميع الدول العربية، تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية، والتي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل".

وأكدت دولة قطر في هذا السياق، استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لأي مساع ضمن هذه الأسس لحل القضية الفلسطينية، موضحة أنه لا يمكن للسلام، أن يكون مستداماً ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وفي العودة إلى أراضيه.

كما أكد البيان، أن رفاه الشعب الفلسطيني مشروط بتحقيق السلام العادل، وأن دولة قطر لن تتأخر عن تقديم العون لمؤسسات دولته واقتصاده.

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