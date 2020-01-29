الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.



وأضافت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.



وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .



وأكدت في بيانها أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، بما يضمن صحة وسلامة الجميع.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة ووهان الصينية تعتبر "معقل" فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في هذه المدينة.



هذا وأعلنت الصين اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.