صورة: ظريف "يشطب" خريطة ترامب للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم (صفقة القرن) ستكون "كابوسا ليس فقط للمنطقة بل وللعالم".وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء أمس الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "ما يسمى برؤية السلام مجرد مشروع أضغاث أحلام لمطور عقاري مفلس، إلا أنها كابوس ليس فقط للمنطقة، بل وللعالم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأعرب ظريف عن أمله في أن تكون (صفقة القرن) مع ذلك "دعوة للتحرك بالنسبة لكل المسلمين، الذين سلكوا الطريق الخاطئ".وأرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصورة للخريطة، التي تظهر أراضي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، حسب خطة واشنطن، وقد شطب عنوانها "رؤية السلام"، واصفاً المبادرة بـ"السير أثناء النوم نحو الكارثة".وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها، وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.وأعلن نتنياهو موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضاً فلسطينياً قاطعاً بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال: إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".