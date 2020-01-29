دولي

صورة: ظريف "يشطب" خريطة ترامب للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

صورة: ظريف "يشطب" خريطة ترامب للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم (صفقة القرن) ستكون "كابوسا ليس فقط للمنطقة بل وللعالم".

وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء أمس الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "ما يسمى برؤية السلام مجرد مشروع أضغاث أحلام لمطور عقاري مفلس، إلا أنها كابوس ليس فقط للمنطقة، بل وللعالم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب ظريف عن أمله في أن تكون (صفقة القرن) مع ذلك "دعوة للتحرك بالنسبة لكل المسلمين، الذين سلكوا الطريق الخاطئ".

وأرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصورة للخريطة، التي تظهر أراضي الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، حسب خطة واشنطن، وقد شطب عنوانها "رؤية السلام"، واصفاً المبادرة بـ"السير أثناء النوم نحو الكارثة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها، وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو موافقته على هذه الخطة والاستعداد للتفاوض المباشر مع الفلسطينيين بناء عليها، بينما لقيت رفضاً فلسطينياً قاطعاً بما في ذلك من قبل الرئيس، محمود عباس، الذي قال: إن "القدس ليست للبيع"، ووصف هذه المبادرة بـ"المؤامرة".

أخبار ذات صلة

لندن: خطة ترامب قد تكون خطوة إيجابية

لندن: خطة ترامب قد تكون خطوة إيجابية

إيران: (صفقة القرن) محكوم عليها بالفشل

إيران: (صفقة القرن) محكوم عليها بالفشل

تركيا: صفقة القرن ولدت ميتة وتهدف لضم الاراضي الفلسطينية

تركيا: صفقة القرن ولدت ميتة وتهدف لضم الاراضي الفلسطينية

برلين: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني &#34;حل يقبله الطرفان

برلين: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "حل يقبله الطرفان

بتسيلم رداً على نشر خطّة ترامب: هذا ليس سلامًا وإنما &#34;أبرتهايد&#34;

بتسيلم رداً على نشر خطّة ترامب: هذا ليس سلامًا وإنما "أبرتهايد"

روسيا رداً على &#34;إعلان ترامب&#34;: واشنطن ليست من يتخذ قرار التسوية

روسيا رداً على "إعلان ترامب": واشنطن ليست من يتخذ قرار التسوية

نتنياهو: (صفقة القرن) تعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة وتنزع سلاح حماس

نتنياهو: (صفقة القرن) تعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة وتنزع سلاح حماس

روسيا تُوقف استقبال السياح الصينيين لتفادي (كورونا)

روسيا تُوقف استقبال السياح الصينيين لتفادي (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

دولة فلسطين تناقش تقريرهاالأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل

دولة فلسطين تناقش تقريرهاالأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل

وزير جيش الاحتلال: لن نعترف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف

وزير جيش الاحتلال: لن نعترف بالدولة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف

نقابة الصحفيين: الصفقة ذات أبعاد عنصرية وكسر للقوانين والثوابت الدولية

نقابة الصحفيين: الصفقة ذات أبعاد عنصرية وكسر للقوانين والثوابت الدولية

إصابة 12 مواطناً بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

إصابة 12 مواطناً بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي والخليل

إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي والخليل

شهاب: السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر

شهاب: السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر

كوشنر: خطة ترامب تمنح الجميع الحرية للصلاة بالمسجد الأقصى

كوشنر: خطة ترامب تمنح الجميع الحرية للصلاة بالمسجد الأقصى

منوعات

إليسا أول فنانة تُهاجم الزعماء العرب بعد (صفقة القرن).. ماذا قالت؟

إليسا أول فنانة تُهاجم الزعماء العرب بعد (صفقة القرن).. ماذا قالت؟

شاهد: نجاة بسمة وهبة من خطر مميت أثناء نومها داخل منزلها

شاهد: نجاة بسمة وهبة من خطر مميت أثناء نومها داخل منزلها

شاهد: كيف أجابت عبلة كامل على سؤال محرج حول موهبتها؟

شاهد: كيف أجابت عبلة كامل على سؤال محرج حول موهبتها؟

مفاجأة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم... كان يتعقب نجمتين

مفاجأة صادمة حول قتيل فيلا نانسي عجرم... كان يتعقب نجمتين

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق &#34;والله ما عندي سرطان&#34;

شاهد: يسرا تحسم الجدل.. وتعلق "والله ما عندي سرطان"

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

للمرة الأولى ابنة رانيا يوسف تعلق على جرأة ملابسها وقضية البطانة

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

بعد إعترافات زينة وكشفها تفاصيل زواجهما.. هجوم عنيف ضد أحمد عز

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: &#34;تدخلت بشأن لا يعنيها&#34;

صالح الجسمي يرد على أحلام بقضية مريم الحسين: "تدخلت بشأن لا يعنيها"

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

شاهد: محمد رمضان يستعرض سلساله المرصّع بالألماس

الفنان اللبناني راغب علامة: &#34;اسكتوا بقى&#34;

الفنان اللبناني راغب علامة: "اسكتوا بقى"

عربي

الملك سلمان للرئيس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين

الملك سلمان للرئيس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين

الإمارات: بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم

الإمارات: بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم

ماذا علقت جمهورية مصر العربية على بنود (صفقة القرن)؟

ماذا علقت جمهورية مصر العربية على بنود (صفقة القرن)؟

حزب الله: صفقة القرن خطوة خطيرة وسيكون له انعكاسات على مستقبل المنطقة

حزب الله: صفقة القرن خطوة خطيرة وسيكون له انعكاسات على مستقبل المنطقة